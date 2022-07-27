Бишкек, 27 июля 2022, 16:03 — REGNUM На Киргизию давят со всех сторон — США хотят заключить новое соглашение о сотрудничестве, которое может вызвать негативную реакцию в Китае и России. В этом случае, у Бишкека остается только один выход. Об этом 27 июля рассказал ИА REGNUM политолог из Киргизии Марс Сариев.
Напомним, 27 июля Киргизия заявила о продолжении обсуждения нового соглашения о сотрудничестве с США. Прежний документ был денонсирован по инициативе Бишкека в 2015 году.
По мнению эксперта, Китай, «несмотря на показательную незаинтересованность во внешнеполитических процессах в странах региона, не обрадуется сближению Киргизии и США».
Политолог напомнил, что «проект железной дороги стал почти мифом, так как не сдвигался с мертвой точки несколько десятилетий».
«Часть политической элиты в Киргизии против этого проекта. Он напрямую затрагивает их финансовые интересы, так как отсекает большую часть контрабандных потоков из Китая. В случае реализации проекта Киргизия станет транзитной страной. Это может не устраивать некоторых внешних игроков», — пояснил собеседник.
Сариев подчеркнул, что в текущей ситуации, когда на Киргизию «с одной стороны давит США, предлагая в качестве бонусов грантовую помощь и поддержку на международном уровне, а с другой стороны присматриваются Россия и Китай — стране нужно выбрать правильную тактику».
«Самое умное, что может сделать Киргизия, на мой взгляд — это «накрыться кухонным тазиком» и надеяться, что нас не будут втягивать в международными разборки», — пошутил эксперт.
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