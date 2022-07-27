Замначальника челябинского отдела полиции обвинили в получении взятки
Челябинск, 27 июля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Челябинске заместителю начальника одного из отделов полиции предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.
George Hodan
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По данным следствия, он получил частями более 150 тыс. рублей. А взамен он обязывался не привлекать предпринимателя к ответственности за нарушения в сфере торговли, а также за общее покровительство.
Обвиняемый не признал за собой вины. Суд отправил его под домашний арест.