Москва, 27 июля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, по состоянию на 15:30 по мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,93%, поднимаясь до $105,37 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Pixabay.com Добыча нефти

«Тем временем октябрьский фьючерс, который станет основным через пять дней, дорожает на 0,97%, до $100,42.

Нефть торгуется в плюсе, но несколько ниже, чем накануне днём. Рынок по-прежнему ожидает решения ФРС США по ставке, но это не убеждает нефтетрейдеров, что цикл роста на нефтяных площадках завершён.

Сегодня ожидается публикация данных по коммерческим запасам нефти в США, причём аналитики прогнозируют снижение на 1 млн баррелей.

Если снижение окажется большим, а ФРС поднимет ставку не более, чем на 0,75 процентного пункта, нефть может продолжить движение в район $110», — считает эксперт.

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