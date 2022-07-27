Аддис-Абеба, 27 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Саммит Россия — Африка, запланированный на 2023 год, может пройти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Александр Гришин Санкт-Петербург

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«Покидаем Африканский континент под ливень — хороша примета. Спасибо, друзья, и ждём вас в Питере в следующем году на саммит Россия — Африка», — написала российский дипломат в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что второй саммит в формате Россия — Африка запланирован на середину 2023 года.

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Напомним, первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит Россия — Африка состоялся в октябре 2019 года в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В мероприятии приняли участие делегации 54 стран, 43 были представлены главами государств и правительств.