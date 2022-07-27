Донецк, 27 июля 2022, 15:59 — REGNUM В результате обстрелов украинскими нацистами трёх районов Донецка пострадали шесть мирных жителей. Об этом 27 июля сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
«Под обстрелом находятся с утра Кировский район, Куйбышевский, Петровский. На данный момент мы уже имеем информацию о шести пострадавших мирных жителях и одном погибшем», — приводит его слова РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донецкий мэр Алексей Кулемзин написал, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых украинских формирований погибли два мирных жителя.