Донецк, , 15:59 — REGNUM В результате обстрелов украинскими нацистами трёх районов Донецка пострадали шесть мирных жителей. Об этом 27 июля сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Под обстрелом находятся с утра Кировский район, Куйбышевский, Петровский. На данный момент мы уже имеем информацию о шести пострадавших мирных жителях и одном погибшем», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донецкий мэр Алексей Кулемзин написал, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых украинских формирований погибли два мирных жителя.