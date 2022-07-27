Донецк, 27 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинскими нацистами трёх районов Донецка пострадали шесть мирных жителей. Об этом 27 июля сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«Под обстрелом находятся с утра Кировский район, Куйбышевский, Петровский. На данный момент мы уже имеем информацию о шести пострадавших мирных жителях и одном погибшем», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донецкий мэр Алексей Кулемзин написал, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых украинских формирований погибли два мирных жителя.