Луганск, , 15:57 — REGNUM Очередная гуманитарная помощь из Башкирии была доставлена в Луганскую Народную Республику. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба администрации города Красный луч в своем телеграм-канале.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«В составе гуманитарного конвоя развлекательные игры, спортивный инвентарь и другие принадлежности для физического и интеллектуального развития юных краснолучан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из Башкирии в Красный луч доставили весь необходимый инвентарь для того, чтобы подготовить к открытию детский досуговый центр в этом городе.

Ранее сообщалось о том, что 26 июля строители из Башкирии отправились в Луганскую Народную Республику для восстановления жилья и социальных объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Донбасс из Башкирии выехали 14 медицинских работников.