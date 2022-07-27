Манчестер, Великобритания, 27 июля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с аргентинским защитником Лисандро Мартинесом. Об этом 27 июля сообщается на сайте клуба.

«Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что Мартинес перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса». Контракт 24-летнего игрока с английским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Летом 2019 года Мартинес перешёл в «Аякс» из аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия».