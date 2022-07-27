Выборг, Ленинградская область, 27 июля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Ремонт участка федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области могут завершить на год раньше запланированного, сообщил 27 июля источник, близкий к проекту, изданию «Коммерсантъ».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Трасса «Скандинавия»

Реконструкция участка с 80-го по 100-й км трассы соединяющей Санкт-Петербург с Выборгом могут ввести уже в октябре текущего года, а не в 2023 году, как было указано в техническом задании.

Напомним, реконструкция данного участка ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» обошлась в 13,7 млрд рублей. В конце июня 2022 года управление сообщало, что дорожники выполнили 50% общего объема строительно-монтажных работ. По всем протяжении 20-километрового участка практически завершено устройство верхних слоев основания, продолжается устройство нижних слоев асфальтобетонного покрытия, планировка, укрепление откосов и канав, устройство разделительной полосы и осевого парапетного ограждения, а также линий наружного освещения.

Добавим, одновременно реконструкция сейчас продолжается на трех участках «Скандинавии» общей протяженностью около 55 км — от развязки на пересечении с дорогой «Рощино — Цвелодубово» до начала обхода Выборга, где планируется завершить работы в 2024 году.