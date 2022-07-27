Рига, 27 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. CCCР Телевидение

Депутат Рижской думы и известный латвийский правозащитник Владимир Бузаев намерен дойти до европейского суда в отстаивании своего права смотреть российские телеканалы.

Об этом сообщила страница оппозиционной партии «Русский союз Латвии», членом которой является Бузаев, в соцсетях. Он напомнил, что в Латвии с 6 июня 2022 года запрещен показ сразу 80 российских телеканалов: «Вот я и решил проверить в суде, насколько этот запрет соответствует статье 100 Конституции, гарантирующей каждому свободу распространения и получения информации, а заодно и запрещающей цензуру».

Он также предложил проверить, насколько вредоносны попавшие под запрет православная программа «Союз» и два детских канала: «Я указал в иске, что смотрел по «Союзу» богослужения в моменты, когда в силу преклонного возраста не мог дойти до церкви (статья 99 Конституции гарантирует свободу совести). Что касается мультиков, то их я был вынужден смотреть вместе с внуками, которым пояснял особенности русской культуры (статья Конституции 114)».

Однако, сообщил Бузаев, его иск судом Латвии был отклонен по формальным признакам. По мнению суда, иск принимается лишь в том случае, когда между оспариваемым запретом и нарушенными правами существует непосредственная причинная связь.

Бузаев оформил повторный иск, где уточнил: «Я указал, что между решением о запрете и моим правом смотреть то, что мне нравится, существует не просто непосредственная, а буквально очевидная причинная связь: вот я смотрю мультики до решения, и вот после принятия решения мультика на экране нет. Вдобавок парламент уже в 2022 году такую связь укрепил, предусмотрев штраф в 700 евро именно за просмотр запрещенного контента».

Бузаев намерен после повторного отказа в иске начать обращение в европейские судебные инстанции.