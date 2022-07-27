Элиста, 27 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Элисте в связи с резким ухудшением погодных условий объявлен режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Калмыкии 27 июля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь за окном

Согласно прогнозу синоптиков, в течение суток 27 июля и до конца дня 28 июля местами в Калмыкии ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и градом. Скорость ветра будет достигать 20-25 метров в секунду. В связи с этим постановлением администрации Элисты с 26 по 29 июля на территории города введён режим «Повышенная готовность».

Для спасателей и работников коммунальной сферы определён повышенный уровень реагирования. Проверяется готовность автономных источников электроснабжения, автоцистерн для подвоза питьевой воды.