Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершением программы мероприятий в День Военно-морского флота станет праздничный салют. Об этом 27 июля заявил заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Салют в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Северная столица готовится отметить 31 июля День ВМФ. В это воскресенье жители и гости города увидят 47 кораблей и 42 воздушных судна. Только в акватории Невы, по данным Министерства обороны РФ, будут представлены 27 участников главного военно-морского парада.

Другой площадкой мероприятий в Петербурге станет Дворцовая площадь. Сначала там будет идти трансляция движения кораблей, а затем её сменят концерт ансамбля песни и пляски и легендарная рок-опера «Юнона и Авось».

«День завершится салютом и фейерверком в городах Санкт-Петербург и Кронштадт. Салют в этом году несколько сдвинут по времени, чтобы успеть завершить культурное мероприятие на Дворцовой площади. Начало салюта — в 22:45», — сообщил Касатонов.

Отметим, что из-за подготовки к вечерней программе Дворцовая набережная днём будет закрыта. Попасть на неё можно будет после 19:00.

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