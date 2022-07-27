Кишинёв, 27 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Правительство Молдавии обратится к парламенту республики с призывом продлить режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 27 июля сообщила на заседании премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Сообщается, что глава МВД Молдавии Анна Ревенко предложила продлить ЧП с 8 августа ещё на 60 суток. Члены правительства одобрили эту инициативу.

«Решение о продлении режима ЧП и предоставлении парламенту этой инициативы одобрено», — подвела итоги Гаврилица.

Для введения чрезвычайного положения требуется поддержка большинства в парламент Молдавии.

Напомним, режим ЧП в Молдавии ввели 24 февраля. 24 июня его продлили на 45 дней. Режим позволяет властям вводить ограничения на потребление разных видов энергии, а также упрощает процедуру выделения средств из бюджета на незапланированные расходы. Кроме того, работа СМИ находится под дополнительным контролем.