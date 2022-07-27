Калининград, 27 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Источник неприятного запаха, на который уже несколько дней жалуются жители, уже несколько дней ищуют в Калининграде. Как заявил 27 июля порталу «Клопс» глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, запах явно не связан с водоемами или ЖКХ-структурой.

ИА REGNUM Вода

«Мы проводим межведомственную проверку, которая должна выявить источник возникновения неприятного запаха, оценить степень нарушения норм природоохранного и санитарного законодательства, и в случае превышений — устранить и наказать виновных», — рассказал Лысков.