Молдавия, , 15:52 — REGNUM Дополнительное финансирование в размере $16,7 млн на развитие «демократических» процессов и свыше $40 млн на обеспечение устойчивого экономического роста получит от Вашингтона Молдавия. Об этом 27 июля сообщили журналистам в пресс-службе молдавского парламента.

Американская демократия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грант в размере $16,7 млн — это дополнение к уже полученной помощи в $113 млн. Он будет направлен на снижение уязвимости демократических институтов и процессов. А еще $46,3 млн правительство США выделяет для обеспечения устойчивого роста экономики нашей страны», — сказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что Молдавия получит эту финансовую помощь через Агентство США по международному развитию (USAID).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что партия социалистов Молдавии (ПСРМ) 28 июля организует в Кишинёве протестную акцию.