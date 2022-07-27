Чебоксары, , 15:50 — REGNUM В районном центре Порецкого района Чувашии завершено строительство очистных сооружений, к которым смогут подключиться более 5,5 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в автономном учреждении «Проектная дирекция Министерства строительства и ЖК РФ». К действующим канализационным сетям подключены более 3,4 тыс. человек.

Сентябрь 2021 года, село Порецкое. Строительство очистных сооружений https://porezk.cap.ru/

В селе Порецкое завершилось строительство напорной канализации для перекачки сточных вод и комплекса очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 кубометров в сутки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец июля 2022 года.

По словам руководителя проектной дирекции Минстроя России Дины Сафиуллиной, к канализационным сетям будет подключено более 5,5 тыс. жителей села Порецкое. Размер федеральных средств, направленных на данный объект, не сообщается.

Ранее в администрации Порецкого района заявляли, что существующие очистные сооружения мощностью 750 кубометров в сутки имеют 90-процентный износ и загружены на 70% от проектной мощности. К старым канализационным сетям было подключено около 60% населения села, или более 3,4 тыс. человек.

Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта по строительству очистных сооружений в селе Порецкое составляла221 877 100 рублей. Как следует из аукционной документации, первоначально очистные сооружения должны были построить до конца 2021 года.

Очистные сооружения построены по федеральному проекту «Оздоровление Волги», на реализацию которого из планируется направить в Чувашию более 1,7 млрд рублей. Ранее в рамках данной программы построены ливнёвки в микрорайоне Волжский и центральной части Чебоксар, коллектор с очистными сооружениями производительностью 1800 кубометров в сутки в посёлке Вурнары и реконструированы очистные сооружения в республиканском оздоровительно центре «Белые камни».

До 2024 года в Чувашии планируется строительство и реконструкция ещё четырёх объектов очистных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года стало известно, что министру природных ресурсов Чувашии назначен штраф за нарушение условий предоставления трансфертов при реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

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