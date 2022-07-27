Астрахань, , 15:49 — REGNUM В Астраханской области 27 июля выявлены 107 пациентов с коронавирусом — на 18 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализированы 49 человек. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 452 положительных результата исследования.

114 тыс. 853 человека выписаны после курса лечения, в том числе 30 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 24 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.