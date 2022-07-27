Астрахань, 27 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Астраханской области 27 июля выявлены 107 пациентов с коронавирусом — на 18 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы 49 человек. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 452 положительных результата исследования.

114 тыс. 853 человека выписаны после курса лечения, в том числе 30 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 24 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.