Тверь, 27 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Суд в Тверской области отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве подростка, сообщили 27 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По версии следствия, ночью 25 июля в помещении кафе в городе Кимры мужчина 1983 года рождения выстрелил в несовершеннолетнего. Подросток получил ранение, от которого скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

27 июля суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении мужчины возбуждено и расследуется дело по статье об убийстве. Ранее СК уточнял, что подросток «проник» в помещение кафе.