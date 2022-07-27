Москва, , 15:48 — REGNUM Кавакла абсолютно прав, опровергая возможность коллапса российской экономики из-за санкций. Очень странно, почему зарубежные экономисты не думали об этом раньше? Изначально надо было протестировать и спрогнозировать многие процессы перед тем, как вводить санкции, заявила корреспонденту ИА REGNUM член экспертного совета Центробанка по защите прав розничных инвесторов, основатель Онлайн-университета инвестиций Юлия Кузнецова.

Россия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В итоге Россия стала одной из великих держав, у которых сохраняются дружественные отношения с такими странами, как Иран, Китай, Индия, ОАЭ и другими азиатскими странами, где базируется большая часть мировых экономических ресурсов. Сложная ситуация только укрепила партнерские связи России с этими странами.

Соответственно, если Россия пойдет по сценарию Ирана, то через какой-то период времени наша страна сможет сама себя обслуживать.

Возможно, открыв новые производства, либо воспользовавшись теми возможностями, которые предлагают дружественные страны, можно выйти на более высокий уровень экономического развития. И Россия постепенно к этому идет.

Недавно наша страна стала закупать комплектующие для самолетов в Иране. Очень грустно наблюдать то, что европейские политики и экономисты не могли просчитать заранее последствия санкций.

Сегодня газ и нефть сильно дорожают, рубль укрепляется, но при этом жители европейских стран страдают больше всех от этой ситуации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла заявил, что России, невзирая на санкции Запада, не грозит экономический коллапс.

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