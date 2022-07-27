Ижевск, , 15:46 — REGNUM По факту гибели 34-летнего мужчины, тело которого с признаками падения с высоты обнаружено на строительном объекте в Ижевске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Стройка УФССП по ЯО

По данным следствия, 23 июля днем тело мужчины, который упал с высоты 12 этажа строящегося дома, было обнаружено на улице 10 лет Октября. Мужчина проводил высотные работы без страховочного троса.

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Румынии иностранный турист выжил после падения с 30-метрой высоты. Инцидент произошел в районе уезда Бузэу на юго-востоке страны. По последним данным, мужчина пытался сфотографироваться на фоне пейзажа.

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