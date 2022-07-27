Таллин, , 15:46 — REGNUM Во вторник, 26 июля, спасательные службы в срочном порядке были вызваны к библиотеке Тартуского университета, крыша которой загорелась. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Библиотека Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM

Уточняется, что пожар возник при огневых работах строителей во время укладки битумных матов. Дым проник в помещения второго этажа крупнейшей студенческой библиотеки в стране. Очаг возгорания был локализован, зданию ничто не угрожает.

Спасатели проверил обстановку при помощи термокамер и напомнили представителям строительной фирмы правила безопасности при проведении огневых работ.