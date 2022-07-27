Таллин, 27 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Во вторник, 26 июля, спасательные службы в срочном порядке были вызваны к библиотеке Тартуского университета, крыша которой загорелась. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Библиотека

Уточняется, что пожар возник при огневых работах строителей во время укладки битумных матов. Дым проник в помещения второго этажа крупнейшей студенческой библиотеки в стране. Очаг возгорания был локализован, зданию ничто не угрожает.

Спасатели проверил обстановку при помощи термокамер и напомнили представителям строительной фирмы правила безопасности при проведении огневых работ.