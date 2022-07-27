Таллин, , 15:44 — REGNUM

Истребители F-16 Al Jazeera English

Базирующиеся на аэродроме НАТО в Эмари (северная Эстония) истребители ВВС Бельгии F-16 с 27 по 29 июля осуществляют учебно-тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, полеты проходят с 10:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии на высоте не ниже 152 метров. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников согласованы с Транспортным департаментом и Центром полетов Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии так называемой воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии.

На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.