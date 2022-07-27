Баку, 27 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В учебных заведениях Азербайджана нужно увеличить продолжительность учебного года. Об этом на брифинге 27 июля заявил министр образования республики Эмин Амруллаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

«Для сравнения скажу, что в образовании Сингапура и Кореи обучение составляет 42-44 недели. Сейчас у нас 36 недель», — сказал глава ведомства.

Амруллаев добавил, что азербайджанское общество болезненно относится к тому, чтобы дети учились дольше. Даже продление учебного года до 14 июня до сих пор обсуждают.

Напомним, в Азербайджане с 2004 года учебный год начинается с 15 сентября. В 2014 году его продлили до 14 июня.