Анкара, 27 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. На данный момент необходимости в разминировании в Чёрном море для движения судов нет. Об этом 27 июля на официальной церемонии открытия координационного центра по экспорту зерна заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

«Если возникнет необходимость в разминировании, планирование будет производиться по согласованию сторон. Однако на данном этапе в этом нет необходимости», — цитирует РИА Новости главу турецкого оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в случае, если бы киевский режим разминировал порты Украины, проблема вывоза украинского зерна была бы давно решена.

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Напомним, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинской сельскохозяйственной продукции. Контроль перевозки зерна и сельхозпродукции с Украины будет осуществляться из совместного координационного центра, созданного в университете турецкого министерства обороны.

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