Херсон, 27 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Два сотрудника патрульно-постовой службы пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Херсоне. Об этом 27 июля сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьёв LIVE».

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«Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили ранения. Слава богу, живы», — сказал Сальдо.

По его словам, начинённое гайками и болтами взрывное устройство сработало в Таврическом микрорайоне Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Херсоне был предотвращён теракт в здании паспортного стола, где находится пункт подачи документов на получение гражданства России.