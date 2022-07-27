Магнитогорск, Челябинская область, 27 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области проводится проверка по факту обнаружения останков человека. Об этом сообщает областное управление СКР.

sbtlneet Скелет человека

Скелет был найден на одном из пустырей 26 июля. На вид мужчине было от 25 до 45 лет.

По предварительным данным, повреждений скелета нет. Признаков борьбы также не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование останков. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.