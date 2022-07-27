Архангельск, , 15:41 — REGNUM Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова обнаружили в Архангельской области новые для региона виды бабочек, сообщает пресс-служба областного правительства.

Бражники, медведицы, хохлатки за стеклом Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

В ходе экспедиции в окрестностях села Койда Мезенского района была обнаружена бабочка-чернушка Диза (Erebia disa). Последняя ее единичная находка датирована 1906 годом. Ученые не исключают, что местная популяция чернушки Диза восстановилась после вымирания. По крайней мере, зафиксированное количество экземпляров бабочки свидетельствует о существующей популяции.

Энтомологи также обнаружили в Мезенском районе краснокнижную бабочку перламутровка Фригга (Boloria frigga). Она встречается в арктической тундре от полуострова Канин до острова Врангеля, а также в более южных регионах — Вологодской и Ярославской областях, где занесена в Красные книги. Как отмечает сотрудник музея центров биоразнообразия Виталий Спицын, в Архангельской области перламутровка Фригга была поймана впервые. Обитает оранжево-черная бабочка в болотистой местности.

«Ученые предполагают, что ареал некоторых других видов бабочек постепенно расширяется на Север. Как отмечает директор Лавёровского центра, член-корреспондент РАН Иван Болотов, этим летом у берега Белого моря можно встретить дневную бабочку глазок цветочный (Aphantopus hyperantus), условной верхней границей ареала которой ранее считался Холмогорский район», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в самой северной точке континентальной части Архангельской области — на мысе Воронова — энтомологи этим летом обнаружили бабочек из семейства бражников – языкана обыкновенного (Macroglossum stellatarum). Этот вид обитает на юге России, в Северной Африке и Средней Азии.