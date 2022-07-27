Москва, 27 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Эффективность санкций Запада против России изначально носила сомнительный характер, поскольку многие их элементы взаимно нейтрализуют друг друга, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Запад заморозил российские активы, что, в свою очередь, дало России возможность заморозить тут западные активы. В то же время, ограничения на экспорт российских углеводородов нейтрализуются запретами на поставку в Россию ряда товаров из стран Запада.

Собственно, какой смысл России поставлять сырье за доллары и евро, если она ничего не может на них купить?

При этом сокращение поставок из России энергоносителей, удобрений, зерна, металлов опять же бьет по европейскому бизнесу. Точно так же от ограничений на полеты над территорией друг друга. Западный бизнес страдает не меньше, а то и больше, чем российский. И так почти по всем пунктам.

И при этом сохраняется значительная часть мировой экономики, Западу не подконтрольной — то есть Россия, хоть и на менее выгодных условиях, может удовлетворить свои потребности по большинству позиций и найти сбыт для своей продукции.

То есть можно говорить о некотором ухудшении ситуации, но не о коллапсе. При этом Запад теряет больше, чем Россия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла в статье для турецкого издания Daily Sabah опроверг возможность коллапса российской экономики из-за санкций Запада.

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