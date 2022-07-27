Москва, 27 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Под пресс решения Сбербанка повысить плату за уведомления по банковским картам подпадают самые незащищенные — пенсионеры, возмущен глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкомат

«Попадают под пресс самые незащищённые. Ладно бы просто цену оповещения подняли. Но это происходит на фоне увеличения комиссии за оплату коммунальных платежей через кассы банка. За каждую квитанцию теперь нужно отдавать минимум 50 рублей. А пожилые люди идут: одни по привычке, другие не знакомы с электронными сервисами, а для кого-то это просто ближайшая к дому возможность оплаты», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

По его мнению, это недопустимое злоупотребление со стороны финансовой организации.

«Напишу по этому поводу обращение Герману Грефу», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сбербанк объявил о существенном повышении стоимости за уведомления по операциям. Клиенты смогут получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполняя условия по карте.