Ростов-на-Дону, 27 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Руководитель службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов опроверг сообщение о росте тарифов на коммунальные услуги до 9%. По его словам, документ, опубликованный на сайте донского правительства, был неверно истолкован, передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

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«Многие поняли, что данное предложение говорит о гарантии роста тарифов на 9%, однако это не верно. <…> Индекс роста платы граждан будет утвержден не выше индекса инфляции. В Ростовской области окончательное решение по индексу роста платы граждан принимается ежегодно до 15 декабря с учётом предельных показателей, утвержденных правительством Российской Федерации. <…> Важно понимать, что это только прогноз и он может меняться до окончательного решения правительства РФ с учётом уточнения социально-экономических показателей», — отметил Лукьянов.

ИА REGNUM напоминает, что максимальный рост коммунальных тарифов в Ростовской области в 2022 году составил 5,4%. Сообщение о возможном повышении тарифов с 1 июля 2023 года на 9% вызвало волну возмущения и негодования среди жителей Ростовской области. Они крайне негативно восприняли эту новость.