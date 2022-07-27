Москва, 27 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Объявленную в международный розыск по подозрению в хищении более полумиллиарда рублей бывшую исполняющую обязанности председателя правления тюменского банка Инессу Бранденбург Испания экстрадирует в Россию. Об этом 27 июля сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

ИА REGNUM Испания

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Она напомнила, что женщину обвиняют в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Бывшая высокопоставленная сотрудница финансовой организации в сентябре 2021 года была задержана на территории Испании.

«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о её выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — заявила Волк.

По её словам, гражданка РФ экстрадирована из Королевства Испания в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года совладелец и одновременно председатель правления тюменского банка совместно с москвичом создал организованную преступную группу для хищения денег из кассы Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). В состав группы также вошли жители Санкт-Петербурга, Оренбурга и жительница Иркутска Инесса Бранденбург. Последняя была специально принята на должность заместителя председателя правления банка.

По версии следствия, в 2018 году Бранденбург, воспользовавшись служебным положением, проникла в хранилище, откуда вынесла с сообщником в спортивных сумках свыше 560 миллионов рублей. Пропажу денег обнаружили после выходных. За это время подозреваемая на арендованном самолёте уже добралась до Москвы и после покинула Россию.

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По данному факту Следователем Следственного управления УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Хищение»). Трое участников хищения были задержаны и приговорены судом к различным срокам лишения свободы.