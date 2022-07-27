Во Владимирской области за сутки госпитализированы восемь ковид-пациентов
Владимир, 27 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Во Владимирской области 27 июля выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов, ИА REGNUM
ПЦР-тестирование
За последние сутки госпитализированы восемь человек. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 704 случая заражения.
После выздоровления выписаны 148 тыс. 816 пациентов, в том числе два — за последние сутки.
За весь период скончались 3497 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.