Волгоград, 27 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали поступили 34 новых пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 227 189 носителей инфекции. Справились с заражением и выздоровели 218 646 человек, из них 33 пациента выписано за сутки. В летальной статистике 6896 записей.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 647 жителей.