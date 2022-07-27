Берлин, 27 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Власти Германии не наблюдают препятствий для передачи турбины Siemens для газопровода «Северный поток» и считают действия РФ в этом вопросе «политической игрой». Об этом 27 июля заявила на брифинге представитель немецкого правительства Кристиане Хоффман.

Pro-Per Energy Services Газовая турбина

По словам Хоффман, правительство ФРГ приняло к сведению ситуацию со снижением поставок газа по указанному трубопроводу, внимательно следит за ситуацией и считает, что контракты на поставку российского газа якобы «в настоящий момент не выполняются».

«Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель немецкого правительства Кристиане Хоффман заявила, что поездка в Москву экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера является его личным делом, и она не обсуждалась с нынешним правительством ФРГ.