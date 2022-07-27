Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Руководство Грузии сделает всё, чтобы поддерживать «надлежащие» отношения с США и ЕС, несмотря на возникшие сложности. Об этом 27 июля заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этих отношениях были определённые сложности, в том числе и то, что нам не предоставили статус кандидата (в ЕС, — прим. ИА REGNUM), нанеся ущерб всему этому в целом. Мы должны сделать всё, чтобы в будущем максимально предотвратить такие риски», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что в Грузии продолжат активную работу по получению кандидатства в Евросоюз. США и ЕС важны для республики в качестве стратегических партнёров.

Напомним, отказ предоставить Грузии статус кандидата сопровождался рядом выпадов европейских политиков в адрес руководства в республики. В свою очередь в Грузии обвинили Брюссель и Вашингтон в подталкивании страны к конфликту с Россией.

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