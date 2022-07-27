Москва, , 15:36 — REGNUM Государство должно пойти навстречу людям и отменить плату за проезд по платным дорогам хотя бы до конца курортного сезона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

По его словам, число автотуристов выросло в разы из-за закрытия аэропортов юга России и многим путешественникам приходится пользоваться платными магистралями. Так на трассе М-4 «Дон» в разгар прошлого курортного сезона были отменены основные скидки, а в феврале 2022 года еще и выросли тарифы, отметил Миронов.

«В итоге дорога из Москвы в Крым стоит примерно 2000−3000 рублей в зависимости от дня недели. Сегодня государство могло бы пойти навстречу людям и отменить плату на магистралях хотя бы до конца курортного сезона. Тем самым поддержать не только граждан, но и всю сферу внутреннего туризма в непростой ситуации», — сказал депутат.

Миронов напомнил, что целесообразность поборов и система организации платных трасс изначально вызывала вопросы у справедливороссов. Он обратил внимание на проверки Счетной палаты, которые показали, что практика концессионных соглашений в управлении дорогами не слишком выгодна бюджету.

«Возникает вопрос: зачем государству в управлении дорогами требуются посредники? Не лучше ли напрямую заниматься этой сферой, делая акцент на реконструкции и улучшении бесплатных магистралей, а не на возведении платных. Правительству стоит задуматься над этими вопросами, как и над отменой дорожных поборов для граждан — хотя бы в виде временной антикризисной меры», — заключил он.

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