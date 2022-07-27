Краснодар, 27 июля 2022, 15:33 — REGNUM Более 1,5 тыс. добровольцев из Краснодарского края отправились в зону проведения специальной военной операции, большинство — казаки Кубанского казачьего войска. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе администрации края по итогам встречи губернатора Вениамина Кондратьева с военкомом региона Александром Кузнецовым.
Кузнецов сообщил, что всего в Донбасс отправились около 1,5 тысячи кубанцев-добровольцев. При этом, подчеркнул Кузнецов, в зону СВО не попадёт ни один призывник.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.