Краснодар, , 15:33 — REGNUM Более 1,5 тыс. добровольцев из Краснодарского края отправились в зону проведения специальной военной операции, большинство — казаки Кубанского казачьего войска. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе администрации края по итогам встречи губернатора Вениамина Кондратьева с военкомом региона Александром Кузнецовым.

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня много кубанцев идут добровольцами в зону проведения специальной военной операции, около тысячи из них — казаки Кубанского войска. При этом поступает много вопросов от родителей призывников. Прошу комиссариат донести до родственников будущих военнослужащих, что новобранцев ни в коем случае не будут привлекать к СВО», — сказал Вениамин Кондратьев.

Кузнецов сообщил, что всего в Донбасс отправились около 1,5 тысячи кубанцев-добровольцев. При этом, подчеркнул Кузнецов, в зону СВО не попадёт ни один призывник.

«Около ста человек из них награждены боевыми медалями. Жители сами приходят в военкоматы, и мы реализуем их законное право стать добровольцами», — сказал Александр Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.