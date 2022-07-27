* запрещённая в России организация

Москва, , 15:33 — REGNUM В России сняли документальный фильм «Нацистские каратели», рассказывающий об истории полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), его премьера состоится 27 июля в эфире программы «Соловьев Live». Об этом в телеграм-канале сообщила российская телеведущая Марина Ким.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

«Нацистские каратели»! Премьера сегодня (27 июля) в 22.00! На Soloviev live и площадках проекта «Украинский фронт 360», — написала телеведущая.

Фильм рассказывает про историю полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от Одессы до Мариуполя, от Урзуфа до Азовстали в рассказах самих нацистов.

«Как и где сегодня содержится «Украинский неонацизм». Поездка была по тюрьмам. Удалось разговорить самых идейных и мотивированных! Мотивы их преступлений и идеологии, — пишет Ким. — Стопроцентный, кристаллизованный, звериный украинский нацизм».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса в плен сдались 2439 украинских боевиков, находившихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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