В России сняли документальный фильм о нацистских карателях из «Азова»*
Москва, 27 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В России сняли документальный фильм «Нацистские каратели», рассказывающий об истории полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), его премьера состоится 27 июля в эфире программы «Соловьев Live». Об этом в телеграм-канале сообщила российская телеведущая Марина Ким.
Фильм рассказывает про историю полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от Одессы до Мариуполя, от Урзуфа до Азовстали в рассказах самих нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса в плен сдались 2439 украинских боевиков, находившихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
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