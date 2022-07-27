Красногорск, 27 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Семеноводство — ключевой элемент в обеспечении продовольственной безопасности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения фермерского хозяйства «СеДеК» в подмосковной Кашире.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«По семеноводству, по селекции пока очень много вопросов», — заявил Мишустин.

По его словам, в России произошла серьёзная утрата семеноводческой базы.

«Конечно, все работают, институты существуют. Но только результат какой? У нас практически единичные варианты своего производства материала, своего российского», — отметил Мишустин.

На предприятии премьер-министру рассказали, что уже удалось наладить подбор сортов, в дальнейшем же необходимо осовременить технологический процесс — товаропроизводителям нужно показывать, как и на чём работать.

При этом процесс получения клубней, которые пойдут в товарное производство, достаточно сложный, и занимает около пять-семь лет.

Сейчас уже начала работать федеральная научно-техническая программа с целью объединения науки и бизнеса, которая, по словам сотрудников, стала большой поддержкой для всех — где-то институты недополучали финансирование, и в результате терялась материально-техническая база для дальнейших разработок.

Тем не менее, сфера семеноводства требует дальнейшего расширения программы — в первую очередь по части финансирования капитальных расходов.

«Потеряли мы много… Сейчас примерно 20% по овощам. Соответственно, мы посмотрим, для того чтобы нарастить до 50% — имеется в виду размещение на оборудование. Сегодня мы уже предварительно это решение приняли», — подчеркнул премьер-министр.

«Фермерское хозяйство «СеДеК» — одно из крупнейших селекционно-семеноводческиx предприятий России, которое занимается показанием высококачественного картофеля. Новые отечественные сорта картофеля различного целевого использования, устойчивые к вирусным и прочим заболеваниям, адаптированные к различным регионам возделывания на территории Российской Федерации позволяют замещать импортные сорта семенного картофеля на отечественные.

«СеДеК», в частности, занимается производством оздоровленного картофеля на безвирусной основе по пятилетней схеме: пробирочные растения — тепличные миниклубни — первая полевая репродукция из мини-клубней — супер-суперэлита — суперэлита — элита. Первичное семеноводство картофеля ведётся в чистых фитосанитарных зонах Горного Алтая и Омской области.

С 2018 года фермерское хозяйство является участником Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы, (подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации») с шестью новыми перспективными сортами.