Мадрид, , 15:30 — REGNUM Члены испанского профсоюза бортпроводников, работающие в компании Ryanair, планируют бастовать по четыре дня в неделю до января 2023 года, добиваясь повышения заработной платы и улучшения условий труда, заявил 27 июля лидер профсоюза USO. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лоукостер Ryanair Deshevie-avia-bilety.ru

Забастовка, которую поддерживают испанские профсоюзы USO и Sitclpa, будет проходить с понедельника по четверг еженедельно с 8 августа по 7 января.

За первую половину 2022 года через Ryanair прошло 22,3% пассажиров, летевших через испанские аэропорты. Забастовка работников компании уже вызвала перебои в работе многих аэропортов страны в июле.

«Поскольку компания не прислушалась к мнению работников, мы были вынуждены объявить новые дни забастовки», — сказала руководитель секции профсоюза USO в Ryanair Лидия Арансанс.

Работники требуют 22 дня отпуска и две дополнительных месячных оплаты в год, что соответствует испанскому законодательству. Также профсоюз сообщил, что во время недавних забастовок в Испании были уволены 11 бортпроводников.

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