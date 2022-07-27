Уфа, 27 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Женщина-водитель, которую заподозрили в наезде на двух пешеходов в Уфе, в момент происшествия могла отвлечься на кормление ребёнка. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

ДТП

По предварительной информации, днем 27 июля на пересечении улиц С. Перовской и Авроры автомобиль Nissan Juke при повороте налево на зелёный сигнал светофора наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

«В результате ДТП 38-летняя женщина и пятилетний ребёнок от полученных травм скончались. Со слов водителя, она отвлеклась покормить ребёнка, а после удара перепутала педали, нажав на газ», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокурор Башкирии поручил организовать проверку автошкол в республике в связи с участившимися случаями ДТП с летальным исходом по вине водителей автомобилей.