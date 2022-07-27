Ярославль, , 15:27 — REGNUM Общественник Сергей Казанский обратился к ио мэру Ярославля Илье Мотовилову и врио губернатора области Михаилу Евраеву с просьбой убрать стальные ограждения в ходе реконструкции улицы Первомайской в центре города. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Ремонт улицы Первомайской в Ярославле мэрия Ярославля

Реконструкция улицы идёт сейчас по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В ходе работ были демонтированы ограждения с гербом города, поставленные в 2017 году во время работы мэра Владимира Слепцова. Тогда их установка вызвала критику многих горожан.

«Когда делали соседнюю улицу Комсомольскую, заборы убрали и переставили на Которосльную набережную. Хотелось бы, чтобы так же сделали и на Первомайской. Москва давно отказалась от таких сплошных заборов. Страдают пассажиры автомобилей, которым приходится идти по проезжей части и которые не могут сразу выйти на пешеходный переход. Понятно, что есть ГОСТ, но он требует ограждений только у пешеходных переходов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

В мэрии Ярославля сообщили, что конфигурация заборов в ходе ремонта улицы поменяется, но подробностей не пояснили.

«В рамках ремонта ул Первомайской предусмотрена переустановка существующих пешеходных ограждений с гербом города. Демонтированные ограждения будут приведены в нормативное эксплуатационное состояние, произведен мелкий ремонт в случае необходимости и окрашены. Протяженность устанавливаемых ограждений принята с учетом перепланировки улицы (обустройства мест для кратковременной стоянки транспортных средств, сужения проезжей части в районе пешеходных переходов) и новых требований ГОСТ Р 52 289-2019 по применению пешеходных ограждений, схема организации дорожного движения согласована с Госавтоинспекцией», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Ремонт улицы планируется завершить к 1 сентября.

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