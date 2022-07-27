Липецк, 27 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Липецкой области 27 июля выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом — на семь больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы за сутки пять человек. Всего зарегистрировано 153 тыс. 740 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 588 человек выписаны, в том числе 38 — за последние сутки.

За весь период скончались 3805 человек. Подтвержден один новый летальный случай.