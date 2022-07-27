Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Популярная рэп-артистка Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) объявила о завершении работы над своей второй студийной пластинкой. Соответствующую историю она опубликовала на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 июля.

Megan Thee Stallion Кадр из клипа Plan B

«Он для всех горячих штучек, он честный, он — я. Он настоящий», — прокомментировала предстоящий проект артистка. В то же время название пластинки и дата её премьеры пока что не раскрываются.

Напомним, предыдущий полноформатный проект Megan Thee Stallion выпустила в 2020 году. Пластинка получила название Good News и стала дебютным студийным альбом исполнительницы.

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