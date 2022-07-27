Пермский край, 21 июля, 2010, 15:31 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Пермского края за первое полугодие 2010 года заключило 10 инвестиционных соглашений. Общий объем инвестиций, зафиксированный в соглашениях, составляет 832,5 млн руб., кол-во рабочих мест 748, в том числе вновь созданных - 135, сообщили 21 июля корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Новый собственник появится у 8 сельхозпредприятий. Ещё два инвестора в 2010 году начинают реализацию проектов с так называемой "нулевой" стадии. Это проект "Организация свинокомплекса мощностью 15 000 голов", который планирует построить на базе имущественного комплекса Краснокамского района ОАО "Агрофирма Стряпунинская". Общая стоимость проекта - 200 млн рублей.

Реализация второго проекта "Организация тепличного комплекса", общая стоимость которого составляет 300 млн руб., уже начата компанией ООО "ИнтеллектАгро". Первый этап проекта будет закончен в конце этого года - это возведение пока небольшого тепличного комплекса в Осинском районе площадью 0, 23 га. Реализация этого этапа оценена в 36 млн рублей. В дальнейшем реализация проекта продолжится, современные теплицы разместятся на площади 4 га.