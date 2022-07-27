Молдавия, , 15:22 — REGNUM Начальник отдела научных исследований Партийной школы Шанхайского муниципального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Чжоу Цзинцин провела онлайн-тренинг для членов Партии социалистов Молдавии (ПСРМ). Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ПСРМ.

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«Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча поблагодарил профессора Чжоу Цзинцин и заместителя директора Ли Цзюньфу за возможность углубить уровень межпартийного взаимодействия и обменяться опытом в партийном управлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель проведения занятий — наращивание эффективности в партийной работе. Кроме того, молдавские социалисты провели переговоры с заместителем главы Международного отдела ЦК КПК Цзянем Хуншанем. Стороны обсудили перспективы международного сотрудничества.

По данным, ПСРМ, представители Китая заявили о готовности укреплять сотрудничество на разных уровнях.