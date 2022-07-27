Москва, , 15:22 — REGNUM Вряд ли инициатива по введению санкций против Китая за покупку российской нефти найдет поддержку среди значительного числа конгрессменов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

США и Китай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И дело не только в том, что накладывая все новые и новые санкции на все большее число стран, США рискуют сами оказаться в полной изоляции, а ведь для них тот же Китай — гораздо более важный торговый партнёр, чем Россия.

Но дело в том, что Китай уже может стать самостоятельным центром ценообразования на нефть, а юань — валютой, в которой будет совершаться значительная доля сделок по нефти.

Как минимум, через этот альтернативный китайский рынок могут в перспективе продаваться нефть из России, Ирана и Венесуэлы, а возможно, и часть нефти арабских стран, учитывая, что сделки по нефти с Саудовской Аравией в юанях уже совершаются.

А это было бы ударом под корень американского могущества и роли эмитента валюты международной торговли», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России внёс в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

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